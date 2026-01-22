"Me olvidé”: choferes justifican no usar cinturón en controles de Tránsito

Personal policial de la Dirección de Tránsito inició una campaña de seguridad vial en distintos puntos y horarios de la ciudad de La Paz, con el objetivo de reducir accidentes y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente de cara a las fiestas de Carnaval.

“Se trata de una campaña de seguridad vial en diferentes zonas y horarios, para prevenir hechos de tránsito e incentivar tanto a peatones como a conductores a respetar la normativa vigente”, informaron desde Tránsito.

Durante los operativos, los efectivos identificaron que varios conductores del transporte público no utilizaban el cinturón de seguridad, pese a que su uso es obligatorio y fundamental para reducir el riesgo de lesiones graves en caso de accidentes.

Algunos choferes intentaron justificar la falta señalando descuidos momentáneos.

“Estaba acomodado ahí y me hicieron mover, me olvidé de colocarme”, indicaron algunos conductores al ser intervenidos.

Las autoridades recordaron que el uso del cinturón de seguridad puede salvar vidas y exhortaron a los transportistas a dar el ejemplo, protegiendo no solo su integridad, sino también la de los pasajeros.

