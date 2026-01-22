Indignación en EEUU: Denuncian la detención de un niño de 5 años en un operativo de ICE

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la localidad de Columbia Heights, Minnesota, desató una ola de críticas y protestas tras la detención de Liam Ramos, un niño de apenas 5 años de edad. El menor fue interceptado junto a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, en la entrada de su vivienda justo cuando regresaban de la jornada escolar.

Versiones encontradas: ¿Detención o tutela?

El distrito escolar de Columbia Heights ha denunciado enérgicamente el procedimiento. La superintendente Zena Stenvik presentó fotografías de transeúntes que muestran a Liam, vestido con un gorro de conejo, mientras un agente federal sujeta su mochila. Según Stenvik, a pesar de que había otro adulto en la casa que se ofreció a hacerse cargo del niño, los agentes se lo llevaron bajo custodia.

"¿Por qué detienen a un niño de 5 años? No me digan que va a ser clasificado como un criminal violento", cuestionó Stenvik durante una rueda de prensa, señalando además que el padre del menor tenía un proceso de asilo en curso y no contaba con una orden de deportación previa.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el vicepresidente J.D. Vance han rechazado las acusaciones de "arresto de menores". Vance, quien visitó Minnesota para respaldar a los agentes de ICE, afirmó que las autoridades actuaron para proteger al pequeño. «¿Qué iban a hacer? ¿Dejar que se congelara en la calle?», declaró, sugiriendo que el menor quedó bajo resguardo de los agentes tras la captura de su progenitor.

Un niño identificado como Liam Ramos apareció junto con un agente de migración de Estados Unidos en una foto tomada por un transeúnte.

El contexto de la "Operación Selectiva"

El DHS describió la acción como una "operación selectiva" dirigida contra Conejo Arias, un inmigrante de origen ecuatoriano. Según el protocolo oficial citado por las autoridades:

Se pregunta a los padres si desean ser deportados junto a sus hijos.

Se ofrece la opción de dejar al menor con una persona de confianza designada por el detenido.

En este caso, padre e hijo habrían sido trasladados a un centro de detención en San Antonio, Texas.

Este incidente se suma a una serie de procedimientos agresivos en el estado que han elevado la tensión social. Apenas el 7 de enero, una mujer murió por disparos de un agente de ICE durante una redada en Mineápolis, lo que ha provocado manifestaciones en todo el país. Funcionarios escolares locales reportaron que Liam no es el único caso; recientemente, otros cuatro estudiantes —incluyendo un niño de 10 años— han sido detenidos en circunstancias similares, lo que ha generado un clima de miedo en las paradas de autobuses y centros educativos del distrito.

