¿No sabes dónde ir en tu feriado? Te presentamos opciones en La Paz

En la ciudad de La Paz, en la calle Sagarnaga, están las agencias de viajes que te ofrecen varios paquetes de destinos turísticos que puedes aprovechar para este fin de semana largo.

En nuestro país se ha declarado feriado este viernes 23 de enero, convirtiendo en extenso el fin de semana donde las familias bolivianas aprovecharán para hacer turismo o un buen descanso. Aquí te ofrecemos algunas alternativas de uno a tres días.

Los tours de un día podrían ser Charquini, Chacaltaya y Ventanani para climas más fríos, pero si te gustan las temperaturas más altas, una gran alternativa puede ser el camino de la muerte en bicicleta que se realiza hacia la región de los Yungas.

Cuando se trata de viajes un poco más prolongados, el destino preferido es la Perla de Bolivia en Uyuni-Potosí, que por esta época de lluvia es la temporada más alta para visitar el espejo más grande del mundo.

Gracias al anuncio temprano del feriado largo, las agencias de viajes han reportado un incremento de reservas de sus servicios para los tours turísticos.

El gobierno, a través del Decreto Supremo 5521, emitió un calendario anual de feriados extendidos y modificados para conocer de forma anticipada cuándo emprendes tu nuevo viaje.

