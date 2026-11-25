Los medicamentos para bajar de peso como Ozempic y Wegovy podrían cambiar la apariencia de las mamas en las mamografías. Un estudio con 107 mujeres encontró que la densidad mamaria aumentó en el 62,5% de las pacientes que usaron estos fármacos al menos un año, según informó la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA, por su sigla en inglés), que presentará el trabajo la próxima semana en su reunión anual.

Los autores aclaran que el hallazgo no es motivo de alarma. Aun así, recomiendan que las usuarias de estos medicamentos avisen a su equipo de imagenología antes del examen.

Qué encontró el estudio

La densidad mamaria mide cuánto tejido fibroso y glandular hay en la mama en comparación con la grasa. Cuando es alta, aumenta por sí sola la probabilidad de desarrollar cáncer de mama y se vuelve más difícil ver lesiones en una mamografía.

El trabajo es retrospectivo, es decir, revisó casos ya ocurridos. Incluyó a mujeres de entre 34 y 79 años, con un promedio de 57,5, que recibieron durante al menos un año medicamentos del grupo de los agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic y Wegovy, con el fin de adelgazar. Cada una tenía una mamografía previa al tratamiento y otra posterior, para un total de 214 exámenes.

Según la RSNA, la pérdida de peso documentada fue de entre 6 y 107 libras, con un promedio de 40 libras. En kilos, son entre unos 2,7 y 48,5, con una media de 18,1.

Tres radiólogos especialistas en mama evaluaron las imágenes, y también se usó un software automático que clasifica la densidad en categorías del sistema BI-RADS, un estándar para informar los resultados de las mamografías. Con ese programa, la densidad subió al menos una categoría en 65 de 104 mujeres. Además, a mayor pérdida de peso, mayor fue el aumento.

Ocho pacientes subieron dos categorías, de mamas predominantemente grasas a densidad heterogénea. Los radiólogos detectaron también una reducción del tamaño de las mamas en entre 57,9% y 78,5% de las pacientes, y engrosamiento de la piel en entre 9,3% y 17,8%.

“Fue sorprendente que el 62,5% de las mujeres presentara un aumento de la densidad mamaria según la clasificación BI-RADS, pese a haber perdido una cantidad considerable de peso, sin que se observara ninguna disminución”, dijo la autora principal, Eva C. Gombos, radióloga del Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Qué deben hacer las usuarias

Gombos planteó que los cambios marcados en la composición de la mama tras bajar de peso pueden generar asimetrías u otros hallazgos que lleven a pedir estudios adicionales. Sobre el engrosamiento de la piel y de las trabéculas, que son hebras de tejido conectivo que sostienen la forma de la mama, dijo que la causa no está clara. Una hipótesis es que, al perder grasa y volumen, sobra piel y aparecen más pliegues, lo que hace más visibles esas estructuras.

Los investigadores explican que el aumento de densidad podría deberse a un proceso distinto al habitual. Al perderse grasa de la mama de forma desproporcionada, el tejido fibroglandular restante se ve relativamente más prominente, aunque su cantidad absoluta no crezca. Gombos lo resumió así: el volumen absoluto de ese tejido puede incluso disminuir.

“Los resultados no sugieren que los pacientes deban preocuparse por tomar medicamentos GLP-1”, afirmó la radióloga. Añadió que un aumento de densidad tras una pérdida importante de peso no implica necesariamente más tejido fibroglandular ni más riesgo de cáncer, y que las consecuencias a largo plazo siguen sin conocerse y requieren más estudio.

El uso de estos medicamentos crece rápido. Según una encuesta de Gallup citada en el estudio, en 2026 el 11% de los adultos estadounidenses los toma para bajar de peso, frente al 3% de 2024. Los autores dicen que, hasta donde saben, es uno de los primeros trabajos que compara mamografías de las mismas mujeres antes y después de adelgazar con estos fármacos.

Fuente: biobiochile.cl.