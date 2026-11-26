Después de 118 días de intensa movilización operativa y luego de cumplirse 30 días consecutivos sin nuevos casos, el sector salud informó que se procedió al cierre del seguimiento a contactos del último caso positivo de sarampión en el departamento de La Paz.

El anuncio fue realizado de manera conjunta por el Ministerio de Salud y Deportes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz y los gobiernos autónomos municipales de La Paz y El Alto, tras constatar el cumplimiento de todos los indicadores epidemiológicos nacionales e internacionales.

Con esta declaratoria, el Ministerio de Salud destacó que se confirma que La Paz da un salto cualitativo para cortar la transmisión de uno de los virus más contagiosos del mundo y se convierte en la punta de lanza para que, a corto plazo, se logre frenar la circulación del sarampión en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el informe técnico presentado por las autoridades, la contención del brote permitió frenar tres conglomerados (cadenas de transmisión) que dejaron un saldo de 18 casos confirmados desde finales del mes de julio pasado.

La cartera de Salud explicó que esta operación se sostuvo sobre cuatro pilares: decisión política y efectiva coordinación intergubernamental e interinstitucional, vacunación intensiva, vigilancia epidemiológica activa y movilización social con apoyo de campañas masivas y el respaldo de periodistas y medios de comunicación.

Para realizar el cierre de los casos de sarampión, se requirió un trabajo en terreno del personal de salud, que ejecutó el seguimiento de proximidad a 704 contactos directos de pacientes positivos y mantuvo bajo vigilancia sanitaria a 5.254 personas.

Además, según datos del Ministerio de Salud, se desplegaron 356 brigadas de vacunación que rastrillaron más de 20.000 viviendas; se auditaron 48.000 diagnósticos en centros de salud, hospitales públicos y clínicas privadas para descartar cualquier caso sospechoso con celeridad y se aplicaron 6.751 dosis de refuerzo a población en riesgo de distintas edades.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio de Salud y Deportes enfatizaron que movilizar de emergencia a cientos de brigadas, acelerar la logística de vacunas y activar cercos epidemiológicos masivos exige recursos extraordinarios y representa un desgaste extremo para el sistema y para el personal; un esfuerzo que podría evitarse si la población cumpliera con su deber de inmunizarse.

En ese marco, hicieron un llamado a los padres de familia y tutores que, por dejadez o desinformación, rechazan o postergan la vacunación de sus hijos. Las autoridades recordaron que el sarampión es una enfermedad totalmente prevenible mediante las vacunas gratuitas que garantiza el Estado.

"Las enfermedades no discriminan. Un solo caso basta para desatar una epidemia. Quien se niega a vacunarse o niega este derecho a sus hijos no solo se expone a ser víctima de una enfermedad potencialmente mortal, sino que se convierte en una fuente de contagio y en una amenaza directa para su propia familia y su comunidad», advirtieron.

Fuente: ABI.