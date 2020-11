VIDEO: Snapchat copia a Tik Tok y pagará por videos virales

Cargando...

La aparición de Tik Tok y su pronto posicionamiento como un de las plataformas con más usuarios, provocó que Instagram y Twitter crearan sus 'Reels' y 'Fleets', para hacerle frente a este acontecimiento. Hoy por hoy Snapchat ha introducido una función similar llamada 'Spotlight' o 'Destacados'.

La plataforma busca potenciar los contenidos virales creados por sus usuarios, por lo que cada día repartirá un millón de dólares (más de 20 millones de pesos mexicanos) entre quienes hagan contenidos que funcionen bien.

Los 'Destacados' de Snapchat buscan ayudar a los usuarios a descubrir los Snaps más divertidos que ha creado la comunidad y compartirlos con sus contactos, ya sea dentro y fuera de la aplicación.

"Creamos Spotlight para que sea un lugar donde el contenido de cualquier persona pueda ocupar un lugar central, sin necesidad de una cuenta pública o ser influencer", informó la compañía.

Si bien es cierto que Snapchat repartirá dinero entre los usuarios cuyos contenidos funcionen bien, deben cumplir una serie de pautas establecidas, principalmente ser mayores de 16 años.

La función no permite comentar la publicación dentro de Snapchat ni enviar mensajes a los creadores si estos son usuarios privados, algo que sí ocurre con otros formatos similares de plataformas como TikTok, Instagram o Twitter, pero sí se podrán indicar los que más gustan.

Para optar a una remuneración, los Snapchatters tienen que solicitar participar en este programa y recibir una validación. Ahora bien, la empresa no ha especificado qué significa que "un Snap funcione bien", pero variará según lo que sobresalga cada día. Además, los contenidos no mostrarán contadores de visitas o al menos no se verán de forma pública.

Para aparecer en 'Spotlight', todas las publicaciones deben cumplir con las pautas de la comunidad de Snapchat. Dichas normas prohíben la publicación de información falsa, discursos de odio, contenido sexual explícito, intimidación, acoso y violencia.

'Destacados' ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia. Próximamente llegará a más países.