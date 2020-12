Exgeneral asegura que los extraterrestres existen y que Trump lo sabe

Cargando...

EE.UU.

Haim Eshed, es profesor, además de general retirado del ejército israelí, y recientemente en una entrevista ha asegurado que los seres de otro planeta (extraterrestres) existen, y que si se ha mantenido en secreto, es porque definitivamente, la humanidad no está preparada para afrontar esta evidencia de gran magnitud.

Yediot Aharonot explica que Estados Unidos e Israel han tratado con alienígenas desde hace años. Eshed, de 87 años y exdirector del área de seguridad espacial de Israel durante 30 años, añade que existe una Federación Galáctica y que los contactos con los humanos tienen como objetivo investigar y entender el material del que está hecho el universo.

El exgeneral hebreo apunta finalmente que existe una base subterránea secreta en Marte donde habitan estadounidenses junto a representantes de civilizaciones extraterrestres. Y que el propio Donald Trump estuvo a punto de revelar su existencia, lo que fue frenado por la citada federación para evitar un episodio de pánico masivo, ya que creen que la humanidad todavía debe evolucionar y llegar a un punto en el que puedan entender el espacio y las naves interestelares.

"Si digo esto ahora y no hace cincos años es porque antes me habrían llevado al hospital por decirlo. Si digo esto ahora y no hace cincos años es porque antes me habrían llevado al hospital por decirlo", asegura Eshed, que añade más detalles en su libro The Universe Beyond the Horizon como que los aliens han prevenido desastres nucleares. "Ahora no tengo nada que perder, tengo mis premios, mis títulos y soy respetado en universidades en el extranjero".