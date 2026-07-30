La ACCC presenta a su nuevo directorio con grandes sueños para el Carnaval Cruceño

La tradición y la alegría del carnaval cruceño volvieron a reunirse en una noche especial. El Club Social fue el escenario elegido para la posesión del nuevo presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), Fernando Guzmán, quien asumió el desafío de liderar una nueva etapa de trabajo junto a un renovado directorio.

Rodeado de representantes de comparsas tradicionales y agrupaciones amigas, Guzmán destacó la importancia de este nuevo ciclo y aseguró que el objetivo será fortalecer el espectáculo carnavalero y trabajar de manera coordinada con todas las comparsas.

Un nuevo reto rumbo al Carnaval 2027

El flamante presidente de la ACCC expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y aseguró sentirse orgulloso de formar parte de un directorio conformado por amantes del carnaval.

“Es un orgullo estar al lado de este directorio. Empezamos una nueva etapa de trabajo. Todos los presentes son personas muy querendonas del carnaval y de sus comparsas”, manifestó Guzmán.

Entre los principales desafíos está la organización del Carnaval 2027, que tendrá como comparsa coronadora a Los Tremendazos, un proyecto que requerirá coordinación y mucho trabajo previo.

El sueño del Carnaval Cruceño como Patrimonio de la Humanidad

Durante el acto, representantes del nuevo directorio destacaron uno de los mayores objetivos del sector carnavalero: continuar impulsando el proyecto para que el Carnaval Cruceño sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

“Tenemos el gran reto de seguir este proyecto. Ya se ha iniciado el proceso y venimos trabajando hace años con leyes, trámites y organización interna”, señalaron.

El compromiso del nuevo directorio será fortalecer esta iniciativa y llevar adelante acciones que permitan posicionar una de las fiestas culturales más importantes de Santa Cruz.

Juventud y experiencia se unen por el carnaval

La nueva directiva combina representantes jóvenes con integrantes de comparsas tradicionales, una mezcla que busca aportar nuevas ideas sin perder la esencia de la fiesta cruceña.

“Es un directorio de lujo, donde se combina la juventud con la experiencia de las comparsas tradicionales. Queremos llevar un hermoso Carnaval 2027 para beneficio de todos los pueblos cruceños”, destacaron.

Las comparsas celebraron el nuevo comienzo

La posesión reunió a comparsas amigas, agrupaciones tradicionales y miembros del movimiento carnavalero, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar unidos por el crecimiento de la fiesta grande.

Con entusiasmo y expectativa, la ACCC ya comienza a prepararse para un nuevo desafío: un Carnaval 2027 que promete marcar una nueva etapa en la historia carnavalera de Santa Cruz.

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