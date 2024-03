Cochabamba, Bolivia

La jornada del Censo de Población y Vivienda arrancó durante las primeras horas de este sábado 23 de marzo, miles de censistas voluntarios, recorren las calles en todo el país para que los bolivianos puedan responder a la encuesta nacional.

Entre los voluntarios que forman parte de este proceso, resaltó la presencia de una joven madre, que, llevando a su bebé en un aguayo sobre su espalda, recorrerá el área que le asignaron dentro del municipio de Cocapata en Cochabamba.

Con su bebé en la espalda: Censista voluntaria arranca su jornada en Cocapata . Foto INE Cochabamba.

Al igual que ella, una gran cantidad de jóvenes y adultos, visitarán las casas de los bolivianos, y piden a la población poder abrir sus puertas y participar de este importante evento.

Durante el Censo de Población y Vivienda, están vigentes diferentes restricciones, no puede circular en las calles, la prohibición es tanto para peatones como para vehículos, no se permite ningún tipo de actividad comercial, es decir, no abrirán ni las tiendas de barrio, además está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.