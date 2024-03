Paraguay conocerá los resultados oficiales de su Censo después de dos años del proceso

Paraguay

El director del INE de Paraguay, Iván Ojeda, explicó el desarrollo del Censos de Población y Viviendas Nacional e Indígena desarrollado el pasado mes de noviembre del 2022, señaló que la preparación de la encuesta nacional, demoró cinco años, y que los resultados oficiales recién se conocerán a mediados de este 2024.

“Nos llevó un poquito más de 5 años preparar el octavo Censo Nacional de Población y Viviendas y el cuarto censo Indígena, operativos que los hicimos de manera paralela, fue un desafío gigantesco en que el Paraguay haya podido no interrumpirlas, he visto ahorita de 70 años de Censo, que arrancó en 1950”, indicó Iván Ojeda, director del INE Paraguay.

Ojeda, señaló que la cobertura del Censo, no fue del 100 %, asegurando que ningún país obtuvo una cobertura total en este tipo de procesos.

Apuntó que tras el desarrollo de la encuesta nacional en 2022, se demoró 9 meses en obtener los resultados preliminares, que establecieron una disminución en su población, con más de 6 millones de paraguayos, y que finalmente este 2024, se darán a conocer los resultados finales.

También, dijo que en el censo pasado, por primera vez solicitaron datos personales, como el número de cédula de identidad.

“Por primera vez en el Paraguay, en la tradición de censos de Paraguay, pedimos el número de cedula y el nombre completo, esto siempre guardando el secreto estadístico, lo cual implica no difundir la identidad del informante”, además no se incluye la pregunta sobre la religión y la identidad de género, “desde la constitución de 1992 el Paraguay es un país laico y desde ese momento ya no se incluyó la pregunta de religión, (…) No preguntamos la identidad de género, principalmente porque no existe legislación actualmente en el Paraguay que regule la temática de identidad de género”, aseveró Ojeda.