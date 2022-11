Con un penal que ‘Memo’ Ochoa le atajó a Lewandowski: México y Polonia igualan 0-0

Cargando...

Qatar

Se cerró la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. México y Polonia no pudieron romper el cero en el Estadio 974 en su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los dirigidos por el Gerardo ‘Tata’ Martino lo intentaron, pero no fue suficiente para abrir el marcador.

El primer tiempo estuvo bastante parejo, no obstante, el combinado mexicano tuvo la más clara después de que Jesús Gallardo la tuviera dentro del área, pero en la definición la mandaría desviada del poste izquierdo.

En el segundo tiempo, en el 58′, el VAR llamaría al árbitro y le comunicaría sobre un agarrón dentro del área a favor de Polonia y se confirmaría el penal. En la ejecución, Guillermo ‘Memo’ Ochoa se vistió de héroe y le atajó el penal al temible Robert Lewandowski.

Guillermo Ochoa, el cinco veces mundialista con México, le tapó un penal a Lewandowski. FOTO: AFP

Esto desataría la locura en el estadio que coreaba el nombre del portero. Y en el 63′ ‘El Tri’ tendría su primera y única ocasión de la segunda mitad después de un disparo de media distancia de Edson Álvarez que terminaría atajando Szczesny.

Con este empate, ambas selecciones suman un punto y se encuentran por detrás del líder que es Arabia Saudita. Ahora, México deberá enfrentar a Argentina el próximo sábado 26 de noviembre mientras que Polonia lo hará ante Arabia Saudita también el mismo día.

El siempre temible Robert Lewandowski hoy malogró un penal

Además, con este resultado el Tri y las Águilas Blancas le están dando un respiro a la Selección Argentina, que en el anterior turno cayó 2-1 contra Arabia Saudita.