La 'araña Olivares' es el flamante refuerzo del recién ascendido Universitario de Vinto

Cochabamba, Bolivia

La sorpresa de las contrataciones de jugadores en el fútbol boliviano la ha dado Universitario de Vinto de Cochabamba, incorporó en sus filas al guardameta chileno Raúl Olivares Gálvez, quien tiene un paso importante en equipos nacionales.

De esta manera el portero trasandino se convierte en el octavo refuerzo del cuadro recién ascendido a la primera división del fútbol boliviano.

"Me siento contento por volver al lugar donde en algún momento fui feliz. Siempre es bueno volver a un lugar donde te aprecian mucho; me sorprende y me pone nervioso que haya venido tanta gente a recibirme. Espero dar lo mejor de mi como buen profesional dentro y fuera de la cancha para que la ‘U’ de Vinto crezca, se mantenga y podamos lograr cosas importantes en este torneo", expresó en su arribo a Cochabamba.