Locura vikinga en las gradas: Noruega desata la fiesta recreando un barco vikingo

Las gradas del estadio de Boston, en Estados Unidos, se transformaron en un auténtico festival cultural y deportivo gracias a la desbordante creatividad de la afición noruega. Durante el vibrante enfrentamiento contra el seleccionado de Irak, los seguidores europeos lograron robarse las miradas de todos los asistentes y de las transmisiones internacionales.

Una tripulación en las tribunas

El fervor de los fanáticos se manifestó a través de una identidad visual sumamente llamativa que contagió de energía a todo el recinto. Los hinchas asistieron portando con orgullo el color emblemático de su país y utilizando los tradicionales cascos al estilo vikingo para coordinar una espectacular "ola" masiva que simulaba el movimiento de un barco navegando.

Esta imponente inyección de ánimo desde las tribunas se convirtió en el motor principal para el desempeño de los futbolistas sobre el terreno de juego. Finalmente, el empuje de la fanaticada rindió frutos y el combinado de Noruega logró consolidar una victoria contundente para cerrar una jornada inolvidable tanto en las gradas como en el marcador.

Mira la programación en Red Uno Play