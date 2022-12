[VIDEO] “Rocky”, la tortuga que predijo el ganador del Mundial Qatar 2022 y la repudiaron en su país

Cargando...

Qatar

A minutos de la gran final del partido definitorio del Mundial Qatar 2022, donde la Selección Argentina se enfrentará contra Francia, la famosa tortuga francesa predijo el resultado del encuentro y en París salieron con los tapones de punta.

El video del vaticinio del reptil lo publicó la cuenta ASMR Animal y ya cuenta con más de 67.800 reproducciones. Allí, se puede ver a “Rocky” en el medio de dos trozos de comida rosa junto a las banderas de Argentina y Francia.

El galápago escogió la bandera albiceleste, por lo que la predicción va en contra de la Selección francesa liderada por Kylian Mbappé. Tras la decisión, los hinchas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni salieron a bancar a la tortuga con cientos de mensajes en las redes.

Al dar cómo vencedor a la Selección Argentina las redes explotaron. Claro que los comentarios argentinos recibieron con total felicidad el presagio del réptil, pero a los franceses no les agradó en absoluto aquello que el reptil vaticinó en una publicación de YouTube.

Por su parte, a los seguidores de Francia no les agradó esto y explotaron contra el animal que optó por el pedazo de fruta que estaba del lado de Argentina: “Soy francés y no me importa el fútbol, pero amo a esta tortuga. Que dios bendiga a este angelito”, “Siempre dice que perdemos”, exclamaron.

La gran final del Mundial Qatar 2022 tienen a todo el mundo en vilo y esperando con ansias a que llegue el momento para que la pelota comience a rodar, y cómo tantas predicciones que se realizan, una tortuga de origen francés hizo lo suyo.