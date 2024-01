Banco chino firmará convenio con Bolivia para transacciones en yuanes

Cargando...

Bolivia

El Banco Unión y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC, por su sigla en inglés) ultiman la firma de un convenio para operar transacciones en yuanes (moneda china). Así los confirmó este martes, 2 de enero, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

"En relación al banco de yuanes, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el banco más grande de China, ya está en una fase final con el Banco Unión para establecer un mecanismo de convenio para que este banco pueda trabajar con el Banco Unión", aseguró la autoridad en conferencia de prensa.

De esta forma, el banco extranjero comenzará sus operaciones en el país. Así, ambos países se abren a las transacciones en la divisa asiática como moneda alternativa al dólar, proyecto ya anunciado por el gobierno el año pasado.

Actualmente, Pekín es uno de los principales acreedores del Gobierno boliviano para obras de infraestructura pública.

En cuanto al comercio exterior, en 2022, Bolivia exportó mercancías a China por más de 800 millones de dólares e importó más de 2.500 millones de dólares, según los datos oficiales.

Cargando...

En julio del año pasado, el Gobierno informó sobre las gestiones que se realizaban para que un banco chino se instale en el país con el objetivo de que el comercio exterior con el gigante asiático tenga un mayor flujo y bajo operaciones con el yuan renmimbi.

El 10 de mayo, el presidente Luis Arce anunció la posibilidad de pagar las importaciones procedentes de China en yuanes para frenar la caída de las reservas nacionales.

El 1 de junio, el entonces embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong, indicó que la opción de abrir un banco chino en Bolivia estaba en evaluación porque se evidenció la falta de dólares en el país.

En septiembre, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció la llegada de ejecutivos del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y del Bank of China a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Cargando...