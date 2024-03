¿Cómo se pagarán los intereses del bono en dólares que ofrece el BCB?

Cargando...

Sucre

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, dio a conocer la modalidad del pago de los intereses para los bonos emitidos en dólares. En este sentido indicó que se pagará en dólares hasta la decena, mientras que las unidades restantes serán canceladas en bolivianos, al tipo de cambio oficial de la moneda.

La explicación la realizó en una conferencia de prensa realizada en la Casa de la Libertad en Sucre, teniendo en cuenta que, las inversiones más frecuentes que se han realizado en los primeros cuatro días, se ubican en torno a los $us 10.000.

“Si una persona quiere hacer una inversión a tres meses, concluido el plazo se le pagará $us 113,8 más su capital invertido. Un detalle muy importante que debe saber la población, es que se pagará el interés de dólares, hasta la decena, es decir, en el ejemplo que acabo de señalarle, se paga $us 110, en moneda norteamericana y $us 3,8 se pagará en bolivianos al tipo de cambio oficial, porque en nuestro país no existe ese tipo de corte, del material monetario”, informó Rojas.

En este sentido continuó explicando las ventajas de invertir en los bonos en dólares. “Si se invierte ($us 10.000), en un bono a 6 meses se pagará un interés de $us 252,8; a un año se pagará $us 606,7; a 2 años será $us 1.263,9; y a 3 años 1.971,7”, manifestó.

Según el informe del BCB, en los primeros cuatro días de haberse emitido los bonos en dólares, se logró captar $us 1.6 millones, siendo el departamento de La Paz con el 61%, el que registró un mayor porcentaje de colocación.

El ente emisor, proyecta captar, hasta agosto, más de $us 100 millones en colocaciones con el “Bono BCB en Dólares”. Estos bonos estarán disponibles hasta agosto de 2024, y están destinados a personas naturales y jurídicas, con montos que van desde $us 1,000 hasta un máximo de $us 50,000.

Para incentivar su adquisición, el BCB dispuso que la tasa de interés sea de 4,5% en tres meses; 5% a seis meses; del 6% a un año. También se emitirán bonos a dos y tres años, entre 6,25 y 6,50%, respectivamente.