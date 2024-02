Colegio de Economistas espera reglamentación de bonos en dólares del BCB para saber cómo adquirirlos

Santa Cruz

La emisión de bonos en dólares genera expectativa, tras el anuncio realizado por el gobierno, de que estarían exentos del pago al Impuesto de Transacción Financiera (ITF). Claudia Pacheco, presidente del Colegio de Economista de Santa Cruz, señala que es necesario esperar la reglamentación para ver los de qué forma podrán ser adquiridos.

El domingo 25 de febrero, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dio a conocer en una entrevista realizada en Bolivia Tv, de que el Banco Central de Bolivia (BCB) estaría por emitir, en los próximos días, los bonos en dólares, los cuales estarían libres del ITF y que garantizarán una “inversión rentable y segura con una buena tasa de interés.

"No ha brindado muchos detalles el ministro, sólo menciona que estará exento del ITF (Impuesto de la Transacción Financiera), es decir que no existirá el cobro de este impuesto arriba de los $us 2.000, por lo que se entiende que los bonos serán mayores", indicó la presidente del Colegio de Economistas.