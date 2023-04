Diputados aplaza tratamiento de dos préstamos por $us 552 millones y aprueba un crédito de $us 78 millones

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un crédito de 78 millones de dólares para la ampliación y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro. Además, aplazó el tratamiento de otros dos créditos por un total de $us 552 millones.

Los créditos aplazados en su tratamiento son, primero, el contrato de préstamo No 5376/OC-BO para el proyecto "Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus II" suscrito el 24 de enero de 2023, entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta $us 500 millones, informó la agencia ANF.

El segundo crédito se trata del contrato de préstamo No 5705/OC-BO para el "Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II", suscrito el 24 de enero de 2023, entre el Estado boliviano y el BID, por un monto de hasta $us 52 millones.

El tratamiento de los dos préstamos pro $us 552 millones fue aplazado a pedido del jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, porque el Órgano Ejecutivo no envió al ministerio correspondiente para brinde una explicación.

El proyecto de ley aprobado fue remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento y aprobación; entre tanto, los otros dos proyectos fueron cuestionados por las bancadas de opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de los radicales del Movimiento al Socialismo (MAS) quienes advirtieron que no aprobarán créditos mientras el jefe de Estado, Luis Arce, no habla la verdad de la situación económica del país.

El jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi dijo que no aprobarán ningún crédito internacional mientras el Gobierno no siga viendo ilusiones sobre la situación económica del país.

“La posición de CC es clara en el tema de los préstamos, Comunidad Ciudadana no va a probar ni un contrato de préstamo más mientras el Presidente (Luis Arce) siga en su lógica negacionista, mientras el Presidente siga vendiendo ilusiones, mientras el Presidente siga mintiendo a los bolivianos sobre una realidad económica y social compleja que están viviendo los bolivianos en las calles”, declaró Urquidi.

Argumentó que el gobierno del MAS no cambio de lógica en el tema económico y tiene por política el despilfarro del dinero de los bolivianos, así como ocurrió en las gestiones del gobierno de Evo Morales.

El diputado de Creemos Erwin Bazán sostuvo que el “modelo económico del MAS se cae a pedazos” y por esa razón no respaldarán los créditos porque no son para tomar medidas estructurales, son para sostener artificialmente su modelo económico que “se cae a pedazos”.

Cuestionó la “desesperación” con la que, desde hace tiempo, el Gobierno viene insistiendo con la contratación de deuda externa para gasto público, siendo que lo adecuado es ejecutar cambios estructurales, de fondo, a la política económica del presidente del Estado Luis Arce, a diferencia de huir de la realidad que enfrenta la ciudadanía.

Gualberto Arispe, diputado de la facción radical del MAS, sostuvo que no aprobarán los créditos internacionales que no tengan nombre y apellido; en ese marco, sostuvo que de los tres créditos debatidos en el pleno de la Cámara de Diputados aprobarán solo uno porque va para la salud, pero no darán el visto bueno a otros dos créditos porque no está claro el destino.

Precisó que aprobarán el crédito de convenio de préstamo para el Proyecto "Establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro (Ampliación y Equipamiento)", suscrito el 9 de febrero de 2023, entre Bolivia y el Banco de Exportación e Importación de Corea (Eximbank Corea), por un monto de hasta $us 78 millones.

“El otro crédito tenemos por ejemplo para preinversión. Pero en ahí nosotros hemos dicho de que tiene que entrar con nombre y apellido, qué proyectos van a ser priorizados y no vaya ser que nosotros aprobemos y después los llamados renovadores estén andando o chantajeando a los alcaldes, en ese contexto, dijimos muy claro nosotros, entra con nombre y apellido a donde vaya estos recursos de preinversión e irá adelante”, precisó Arispe.