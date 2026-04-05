Abrazo en medio del horror: dos niños mueren atropellados y una niña sobrevive de milagro

En un escenario de profunda desesperación en Diadema, Brasil, una pequeña logró escapar milagrosamente de ser atropellada por un vehículo fuera de control. Su padre, en un gesto que resume el alivio en medio del caos, la rodeó con un abrazo protector mientras a pocos metros se confirmaba la peor de las tragedias.

El fatal incidente ocurrió en el Gran São Paulo, donde dos hermanos de 5 y 10 años perdieron la vida de forma instantánea mientras jugaban en la acera. Las víctimas, identificadas como Izaias y Sophya de Oliveira Santos, fueron embestidas violentamente frente a su propio hogar por un conductor alcoholizado.

El responsable del siniestro es un hombre de 64 años que confesó ante las autoridades haber ingerido bebidas alcohólicas antes de ponerse tras el volante. Según su declaración inicial, el sujeto se encontraba emocionalmente afectado debido a una separación sentimental reciente que lo habría impulsado a beber.

La Policía Civil ha determinado que el detenido actuó con dolo eventual, pues al conducir en estado de ebriedad asumió plenamente el riesgo de causar una tragedia. El delegado a cargo del caso confirmó que el sospechoso enfrentará cargos formales por homicidio doloso y lesiones corporales contra los presentes en el lugar.

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