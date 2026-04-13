Los países del Sudeste Asiático urgen a EE. UU. e Irán a seguir las negociaciones de paz

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una de las regiones más afectadas por los bloqueos al suministro energético desde Oriente Medio, urgió este lunes a EE. UU. e Irán a seguir las conversaciones de paz mediadas por Pakistán, después de que las partes no lograran llegar a un acuerdo este fin de semana.

En un comunicado divulgado este lunes, la asociación llama a Washington y Teherán a que continúen conversando para llegar a "un fin permanente del conflicto y alcanzar una paz duradera y estabilidad en la región", mientras felicita a Pakistán por sus esfuerzos de mediación.

"Pedimos un cese el fuego permanente que prevenga un mayor sufrimiento y pérdida de vidas, asegure la seguridad marítima y la libertad de navegación y de vuelo, especialmente para barcos y aviones comerciales", señala el comunicado.

Las negociaciones entre Irán y EE. UU. en Islamabad acabaron el domingo tras desacuerdos en varias líneas rojas, después de 21 horas de diálogo cara a cara, lo que provocó que ambas delegaciones abandonaran la mesa de diálogo.

No obstante, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, afirmó que el proceso de Islamabad fue la base de un "proceso diplomático abierto" que puede servir para allanar un fin común, mientras fuentes del Gobierno paquistaní aseguraron este lunes que las conversaciones avanzan en la "dirección correcta" pese a un estancamiento temporal.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que la Armada estadounidense "bloqueará a todos los buques" que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz, tras no llegar a un acuerdo con Irán en el que supuso el contacto de mayor nivel entre ambos países desde 1979.

Trump acusó a Teherán de no renunciar a su programa nuclear y afirmó que otros países participarán en dicha operación, que incluirá también labores de desminado en la zona y la interceptación de embarcaciones que paguen peajes a Irán.

Sin aludir a ninguna de las partes, la ASEAN pidió "la restauración del tránsito continuo y seguro de embarcaciones y aviones en el estrecho de Ormuz", en línea con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Los países del Sudeste Asiático figuran entre los más afectados por el bloqueo de Irán y la actual amenaza de EE. UU. a la circulación por Ormuz, de donde procede la gran parte del petróleo y gas que consumen, con reservas energéticas escasas que en muchos casos pueden llegar a agotarse en las próximas semanas.

Fundada en 1967, la ASEAN está formada por Birmania, Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y Timor Oriental.

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