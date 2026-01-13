Tragedia en Siberia: Mueren nueve recién nacidos en una maternidad y el misterio envuelve las causas

Una nube de incertidumbre y dolor cubre la provincia de Kémerovo tras confirmarse la muerte de nueve recién nacidos durante la primera quincena de enero en una maternidad local. Mientras las familias exigen respuestas, el Comité de Investigación de Rusia inició una causa penal para determinar si se trata de un brote infeccioso fuera de control o de una cadena de errores humanos fatales, según informa el portal RT.

Cronología de una tragedia silenciosa

Los fallecimientos, que se mantuvieron bajo un hermetismo inicial, ocurrieron de forma escalonada, lo que encendió las alarmas sobre los protocolos de seguridad del hospital:

Primera semana de enero: Un deceso.

8 de enero: Tres muertes en un solo día.

11 de enero: Otros dos fallecimientos reportados.

Resto del mes: Tres muertes adicionales completan la cifra de nueve víctimas.

El padre de uno de los bebés relató al canal de noticias Baza la desconcertante experiencia vivida: tras ser informado de que su hijo y su esposa estaban sanos por la mañana, recibió una llamada esa misma noche notificándole la muerte del neonato, sin ofrecerle ninguna explicación médica coherente.

Respuesta oficial: ¿Cuarentena o negligencia?

En un escueto comunicado, la dirección del hospital anunció la suspensión temporal de nuevos ingresos y visitas, alegando que se ha superado el "umbral epidémico de infecciones respiratorias". Sin embargo, esta versión no ha frenado la intervención judicial.

El médico jefe del centro, Vitali Jeráskov, ha sido suspendido de sus funciones de manera inmediata. Los investigadores han incautado historiales clínicos y ordenado exámenes forenses exhaustivos para identificar la causa exacta de los decesos, bajo las figuras legales de "negligencia" y "muerte por negligencia".

Un pasado marcado por el horror

La desconfianza de la población no es infundada. La maternidad de Novokuznetsk arrastra un historial de denuncias que estremece a la opinión pública internacional. Durante el último año, diversas pacientes denunciaron condiciones insalubres e incompetencia del personal.

El caso más traumático ocurrió el pasado otoño, cuando se abrió una investigación por una presunta mala praxis en la que, durante un parto con complicaciones, el personal médico habría arrancado accidentalmente un brazo a un bebé. Otros informes mencionan recién nacidos con fracturas de clavícula y heridas cortantes tras ser entregados a sus madres.

Aunque la dirección del hospital calificó estas denuncias como "falsas", la acumulación de incidentes ha llevado a las autoridades federales a poner bajo la lupa todo el sistema de salud de la región. Mientras tanto, las familias de los nueve bebés fallecidos este mes esperan que la autopsia aclare si sus hijos fueron víctimas de un virus o de un sistema que ya había dado señales de alerta.

Mira la programación en Red Uno Play