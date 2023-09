"Ahora voy a tener una casa": Regalan lotes a Héctor Garibay y su entrenadora

Oruro, Bolivia

La hazaña del atleta Héctor Garibay y su entrenadora Nemia Coca sigue enorgulleciendo al país. Por eso, en la pasada jornada, fueron recibidos con una gran fiesta en su ciudad natal, Oruro.

Durante los actos, recibieron varios reconocimiento y obsequios, el que más llamó la atención fue el de un empresario, que les regaló un terreno a cada uno, ubicados en una nueva urbanización en la zona norte de la capital folclórica del país

Coca, que estuvo presente en el anuncio, agradeció el regalo y, entre lágrimas, recordó un momento triste de su vida.

"Una vez me han quitado a mi casa; ahora voy a tener una casa. Me quitaron mi casa, le engañaron a mi hermana y a mi sobrina. Yo no sabía, (sucedió) mientras yo corría, mientras entrenaba, no me he enterado nada y con ese sacrificio, con esa tristeza entrenaba", reveló a los medios orureños.

Asimismo, rememoró a su fallecida madre.

"Mi mamá lloraba mucho de su casa, pero mi suegra me ha ayudado harto, me ha acogido en su casa y le ha regalado una parte a mi hijo; ahora tengo casa. Estaba triste y mi mamá con la tristeza murió porque estaba en la calle, nadie me ha apoyado y así he perdido la casa tan linda que tenía en la calle Ballivián y Presidente Montes, donde he vivido, he nacido, me duele que me quiten así. Ahora, me siento feliz", complementó la entrenadora.