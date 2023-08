La Paz.

Como parte fundamental de un buen rendimiento deportivo, primero está la alimentación diaria, por eso Héctor Garibay hizo conocer que su dieta para los entrenamientos de maratón está a base de alimentos que contegan alta cantidad de fibra.

"Si no hay combustible el carro no funciona, por más que tenga cuatro ruedas y un volante", de la misma manera ocurre en la maratón, el atleta puede entrenar diariamente, pero si no existe una alimentación adecuada, el rendimiento en las pistas se verá mermado.