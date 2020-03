Andrónico: “Algunos dirigentes quieren hacer ver que hay división”

Andrónico Rodríguez, candidato a senador por Cochabamba, afirmó que ingresó a los Yungas de La Paz, a hacer campaña para el Movimiento Al Socialismo (MAS), a pesar de las advertencias de dirigentes cocaleros de esa región.

"Fui al Norte de Potosí y después a Coroico y Arapata Nor Yungas de La Paz. De ahí no me soltaron los hermanos, me dijeron tienes que quedarte y tenemos que recorrer todo Yungas", dijo Rodríguez.