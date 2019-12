El salto mortal de Carlos Marquina en Espejillos

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Carlos Marquina confiesa que antes de saltar lo atrapó el pánico, expresó que tuvo mucho miedo, puesto que no sabía a lo que se estaba enfrentando en medio de la naturaleza. El hecho de saltar no es nada fácil, los lugareños le explicaron que es un deporte extremo, el que debe hacerse con tranquilidad y seguro de sí mismo, y el miedo no es un buen amigo de los saltos como éste.

A pesar de que la cascada a la que se expuso primero, no era muy alta, y la posa no muy profunda, debía estar calmado para poder hacerlo y que no termine lastimado.

Gabriela Zegarra indicó que ella estaba más nerviosa que Marquina y que lo único que quería era que pase ese momento lo más rápido posible para aliviar su angustia. Pero Carlos no lo iba a dejar ahí, y al escuchar que había un salto más alto, no dudó en aceptar un nuevo reto, aunque Gabriela aseguró que no lo dejaría saltar.

Al llegar a la cascada más alta, se dispuso a saltar, no sin antes hablar con el salvavidas de las precauciones que debía tomar, y éste le dijo que si no sabía nadar mejor no lo hiciera porque podía terminar mal, y le contó que muchas personas se habían ahogado por no saber nadar y desconocer la profundidad de la posa. Ya informado, Marquina se dispuso a saltar y lo hizo con su cámara, grabando todo lo que acontecía en esos segundos de salto mortal.

A continuación les dejamos el video del Capítulo Nº 69 de "Los Marquina" para que puedan ver esta nueva experiencia y aventura extrema en familia.