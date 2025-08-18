TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: ¡Terrible! Así una avioneta se estrelló en pleno campo de golf en Australia

Las imágenes impactantes, muestran el momento exacto en que una avioneta se estrella en pleno campo de golf, dejando a dos personas heridas.

Jhovana Cahuasa

18/08/2025 7:25

Foto: Captura de video
Australia

Un terrible hecho se suscitó en pleno campo de golf en Sídney, Australia, donde una avioneta cayó, dejando a dos personas heridas, las imágenes impactantes fueron registradas por cámaras de seguridad.

A bordo de la avioneta viajaban dos personas que, pese a la dimensión del accidente, resultaron heridas, pero sufrieron solo leves heridas, de manera inmediata estas personas fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia.

El incidente se dio durante una clase de vuelo, cuando la aeronave perdió potencia poco después de despegar y el piloto tuvo que maniobrar para evitar el impacto con árboles y jugadores que se encontraban en la zona.

Las autoridades australianas iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

 

