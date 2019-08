El voto online de 5 Estrellas podría echar por tierra el incipiente gobierno italiano

Por Gavin Jones

ROMA (Reuters) - Italia parece estar a punto de poner fin a una crisis política de tres semanas con el colapso de un gobierno y la llegada de otro, pero una votación online podría pinchar la euforia del mercado y volver a sumir al país en el caos.

El populista Movimiento 5 Estrellas ha dicho que antes de firmar su acuerdo de coalición con el Partido Democrático (PD) de centro-izquierda, pondrá el acuerdo en una papeleta electrónica entre sus miembros, respetando el principio del partido de la democracia directa.

La fecha de la votación aún no se ha fijado, pero se celebrará en los próximos días en la plataforma de Internet de 5 Estrellas, apodada Rousseau en honor al filósofo suizo del siglo XVIII.

El resultado está lejos de ser seguro. Muchos miembros de 5 Estrellas ven al PD como el símbolo mismo de las élites corruptas italianas contra el que 5 Estrellas fue creado hace una década.

Una encuesta de opinión realizada por la agencia Winpoll el domingo mostró que el 43% de los votantes de 5 estrellas apoyaron una alianza con el PD. Aunque menos de una mayoría, esta cifra sigue siendo muy superior a la de las encuestas anteriores y es dos veces mayor que la de las otras opciones que están sobre la mesa.

Alrededor del 22% quería unas elecciones anticipadas, el 16% estaba a favor de resucitar la anterior coalición de 5 Estrellas con la Liga de extrema derecha, y el 19% estaba indeciso.

La democracia directa a través de la web ha sido uno de los principios fundamentales de Cinco estrellas desde que fue fundado en 2009 por el comediante Beppe Grillo y Gianroberto Casaleggio, un visionario de Internet que murió hace tres años.

En sus primeros años, el movimiento utilizó su sitio web y el blog de Grillo para debatir y realizar votaciones antes de que Rousseau, una plataforma construida expresamente, fuera desarrollada y lanzada en 2016.

Pero el sistema ha estado plagado de ataques de hackers durante las votaciones clave, y en abril de este año la autoridad de protección de datos de Italia multó a la empresa que gestiona la plataforma con 50.000 euros (56.000 dólares) por no proteger los datos personales de los usuarios.

ANTIDEMOCRÁTICO?

Cinco Estrellas ha realizado decenas de votaciones en línea sobre decisiones clave, incluyendo una para elegir a su líder Luigi Di Maio y otra sobre si entrar o no en su anterior coalición con la Liga. El más reciente fue sobre si votar en el parlamento para defender al líder de la Liga, Matteo Salvini, de ser procesado por impedir que los migrantes desembarcaran de un barco de los guardacostas italianos.

"No me siento cómodo porque no hay un tercero claramente identificado que controle los votos y garantice su autenticidad", dice David Puente, un experto en informática y desarrollador web que solía trabajar para Casaleggio Associati, la empresa que dirigía el sitio web original de 5 estrellas.

Los críticos también dicen que decidir la estrategia por medio de votaciones en línea en las que sólo participan decenas de miles de activistas va en contra de la democracia parlamentaria representativa. Cinco Estrellas dice que unos 100.000 miembros están inscritos en Rousseau, pero menos de la mitad suelen participar en sus votaciones.

