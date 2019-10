Evo: “Les puedo dar cátedra para hacer paros y bloqueos”

Durante su discurso en la concentración de ayer, el Presidente Evo Morales se refirió a los bloqueos y el paro indefinido que vive la ciudad desde el miércoles, asegurando que son resultado de un “chantaje por platita o notita”.

“Con pitita amarrada bloquean. Los paros son para reivindicaciones de una región, por eso no acatan todos. Antes no había que obligar a nadie para que acaten (…) Soy capaz de hacer un taller o seminario sobre cómo hacer un paro o una marcha”, indicó el primer mandatario.

Las declaraciones de Morales fueron rechazadas por la oposición y estudiantes. La candidata al senado por CC, Andrea Barrientos, calificó el discurso como una incitación a la división del país.

“Es una actitud irresponsable de parte del Presidente. No es posible que quien dirige las riendas del país se exprese de ese modo sobre el candidato opositor. No respeta la democracia, no respeta el derecho al disenso. Es un discurso de odio que busca dividir al país”, declaró Barrientos.