Ex Ministro Cruz: “Estamos entre 600 a 1.000 pacientes por día”

El ex ministro de Salud, Aníbal Cruz, se refirió al posible desarrollo de la pandemia por coronavirus en el país. Tras haber indicado que se prevén 40.000 casos hasta el fin de semana, es decir, hasta el 21 de junio y una taza de letalidad del 3,31% (en el peor de los casos).

Durante entrevista con El Mañanero, Cruz señaló que sus proyecciones son una referencia y se basan en "tablas internacionales".

"Las proyecciones son cálculos epidemiológicos, no es de casualidad, se usan tablas especiales donde debemos ver el máximo y mínimo. Y es la cifra exponencial que se va calculando en base a la taza de letalidad, condiciones sanitarias (…) Estas estadísticas que estamos proyectando se van a cumplir, porque los laboratorios están colapsados y los resultados se entregan después de cuatro días y si uno es positivo ya va estar transmitiendo", explicó Cruz.

Propuso que se exija al Ministerio de Salud, Gobernación y Alcaldía constituir un comité de crisis interinstitucional, para manejar lo relacionado a la pandemia en el departamento, con la administración del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para la parte sanitaria.

La ex autoridad manifestó que la cuarentena durante esta semana debería ser rígida para contener la propagación del virus.

“El crecimiento exponencial de Bolivia, está en un nivel entre 600 a 1000 pacientes por día, no es que estamos adivinando. Si estamos hablando en el mejor de los casos, con estos resultados para el día viernes tendremos de 25 a 30 mil personas infectadas”, indicó.

La ex autoridad concluyó indicando que nuestro país no tiene un buen sistema sanitario, carece de infraestructura, no se tienen las pruebas de laboratorio suficientes y actualmente está viviendo un momento preelectoral, que no permiten una respuesta eficaz ante la pandemia.