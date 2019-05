Myriam Hernández en Factor X este miércoles 22 de Mayo

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Myriam Hernández considerada la cantante latina más admirada, con una voz permanente de la música romántica en español, autora o interprete de potentes baladas y catalogada como la "Baladista de América" desde su debut internacional en 1989 con El Hombre que Yo Amo éxito que reveló un estilo propio.



Interpreta desde la femineidad romances, desamores y relaciones incompletas con la voz precisa para cada sentimiento, sólido pop romántico y canciones fundamentales como Huele a Peligro, He Vuelto por Ti, Te Pareces tanto a él, Peligroso Amor, Herida, Un Hombre Secreto, Tonto, Eres, Se me fue, No Te he Robado Nada, Ay Amor, Ese Hombre, Mío entre otras forman parte de cada uno de los espectáculos que suele brindar.

Este miércoles 22 de mayo estará en Red Uno acompañándonos en Factor X, donde compartirá con los participantes, hablando un poco de lo que ha sido su vida artística como cantante. Y desde luego deleitándonos con algunos de sus temas musicales más recientes.

Así que ya lo sabes, miércoles 22 de mayo en Factor X, no te puedes perder tu cita con Myriam Hernández.