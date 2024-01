A 72 días del censo: INE cuenta con 72,5% de voluntarios, opositores cuestionen el proceso

Cargando...

Bolivia

El Censo se realizará el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos económicos en septiembre del mismo año, según establece el Decreto Supremo 4824.

En ese sentido, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que, según el cronograma, a finales de febrero habrán concluido el armado de las cajas que contienen el material censal, para ser distribuido a los 9 departamentos del país.

En cuanto al reclutamiento, Arandia destacó que, a la fecha, ya cuentan con 390.667 voluntarios que harán el llenado de la boleta censal. Esto representa el 72,5% del total de voluntarios que se requieren para llevar adelante el Censo de Población y Vivienda para el año 2024.

Arandia destacó la suscripción de alianzas y convenios con universidades públicas y privadas, además de organizaciones sociales y gobiernos municipales que coadyuvarán en el relevamiento de la información.

“El censo está cumpliendo su cronograma de manera categórica y está demostrando que, con trabajo técnico, unidos podemos construir el futuro”, afirmó Arandia.

El INE movilizará el 23 de marzo a 600.000 voluntarios para el Censo de Población y Vivienda en diferentes regiones del país. Durante esa jornada se empleará nueve millones de boletas y 170 mil cajas censales.

Diputada de CC critica datos sobre avance del INE

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, denunció este jueves 11 enero que hasta ahora no se cuenta con el material necesario para el Censo de Población y Vivienda 2024 y acusó al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, de mentir a la población.

La legisladora criticó que en los últimos días Arandia afirmara que ya tienen el 100% de las cajas para el Censo, el material para armar los sobres, manuales y formularios; además del 80% de los cuestionarios.

Atraso en la entrega

Nayar aseguró que Cartonbol todavía no ha entregado las cajas y ya hay un retraso de 45 días. Tampoco se tiene la totalidad de manuales y formularios, ya que no existe ningún acta de entrega de este material. Respecto a los cuestionarios, ya han pasado 90 días desde la firma del contrato, pero hasta ahora no hay nada.

Al respecto, Arandia manifestó que invita a cualquier ciudadano a que visite la página del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) para que verifiquen todo el proceso de contratación requerido para el Censo.

Por su parte, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, lamentó que se esté politizando el censo, considerando que se trata de un proyecto netamente técnico.

“A través de acusaciones y desinformación que tratan de menospreciar todo el esfuerzo que se está realizando, desde el INE y desde el gobierno nacional, para tener un proceso censal que sea el más participativo, el más inclusivo y que sea el más moderno que ha tenido nuestro país”, dijo el ministro.