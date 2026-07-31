Alcaldía de Oruro detecta cobros indebidos a adultos mayores en baños públicos

La Unidad de Defensa del Consumidor de la Alcaldía de Oruro realizó operativos de control en distintos baños públicos de la ciudad, donde verificó que algunos administradores continúan cobrando el ingreso a personas adultas mayores, pese a que la normativa establece la gratuidad para este grupo.

Durante la inspección, una adulta mayor de 73 años denunció haber sido obligada a pagar por el uso del servicio sanitario. "Yo tengo 73 años", reclamó la usuaria al cuestionar el cobro realizado por la encargada del baño.

Adultos mayores no pagan servicio de baño público

Tras constatar la irregularidad, personal municipal exhortó a los administradores a respetar el derecho de los adultos mayores y recordó que el ingreso debe ser gratuito en todos los baños públicos.

La Alcaldía informó que los controles continuarán en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar nuevos cobros indebidos a este sector de la población.

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