Alcaldía y Policía cierran locales nocturnos que incumplían las normas en la Radial 10

Varios locales nocturnos fueron cerrados durante un operativo conjunto realizado por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y la Policía en la zona de la Radial 10 y sexto anillo, luego de detectarse incumplimientos a las disposiciones que regulan su funcionamiento.

El control se llevó adelante en medio de la preocupación por los recientes hechos de inseguridad registrados en la ciudad. Durante las intervenciones, los funcionarios verificaron que los establecimientos respetaran el horario autorizado para atender al público y contaran con los permisos correspondientes.

Como resultado de las inspecciones, algunos negocios tuvieron que cerrar sus puertas al encontrarse fuera del horario permitido o no cumplir con las normas vigentes.