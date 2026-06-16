Allanan empresa maderera en Santa Cruz por el caso narcomaderas detectadas en Chile

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público ejecutaron la mañana de este martes un nuevo allanamiento en una empresa maderera ubicada en el kilómetro 9 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, dentro de las investigaciones por el hallazgo de más de 100 toneladas de sustancias controladas presuntamente ocultas en cargamentos de madera detectados en puertos de Chile.

En el operativo participaron efectivos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), dependiente de la Felcn, junto a fiscales de Sustancias Controladas, quienes realizaron la intervención con el objetivo de recolectar elementos que permitan esclarecer la procedencia y el mecanismo utilizado para el envío de la droga al exterior.

El fiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, informó que la investigación se encuentra en plena fase de ampliación y que se prevé la ejecución de al menos 50 allanamientos en distintos puntos del territorio nacional como parte de las pesquisas.

La intervención de este martes se suma a los operativos realizados el lunes, cuando las autoridades allanaron varios inmuebles y secuestraron documentación considerada relevante para el avance de la investigación.

El caso surgió tras el hallazgo en Chile de aproximadamente 108 toneladas de sustancias controladas ocultas en cargamentos de madera provenientes de Bolivia, un hecho que activó una investigación conjunta para identificar a las personas y empresas involucradas en la presunta red de narcotráfico internacional.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían brindado mayores detalles sobre los resultados del operativo realizado en la doble vía a La Guardia. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la Fiscalía y la Felcn emitan un informe oficial con los avances de las investigaciones y las acciones desarrolladas en el marco del caso denominado narcomaderas.

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