Almagro cita acuerdo de 1977 que le otorga inmunidad; Fue criticado por el Gobierno

En medio de la controversia por el rol de la OEA en las elecciones de 2019 y posteriores denuncias de fraude, el secretario general del organismo, Luis Almagro, hizo alusión a un convecino ratificado por Bolivia en 1977 que le otorga inmunidad por el cargo que desempeña, lo cual fue criticado y tildado de inamisible por el gobierno boliviano.

Almagro hizo referencia al tema durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada a solicitud de Bolivia, en que dos ministros del gobierno de Luis Arce denunciaron lo que consideran injerencia del Secretario General en asuntos de la justicia boliviana, en particular el caso fraude.

En la sesión, los representantes del gobierno boliviano sindicaron a Almagro de haber precipitado la crisis de 2019 y un “golpe de Estado” con un informe preliminar de la auditoría de la OEA, el cual salió antes de la renuncia de Evo Morales denunciando “manipulación dolosa” en las elecciones de ese año.

Respondiendo a los cuestionamientos, Almagro aseguró que ha cumplido con todos los términos de fondo del Acuerdo de 2019 que se firmó con el Estado boliviano para la auditoría que hizo la OEA entonces y que, incluso, actuó muchas veces en este contexto a solicitud del gobierno del expresidente Evo Morales.

En ese marco, el uruguayo mencionó un acuerdo de 1977, mediante el cual Bolivia otorga inmunidad al Secretario General de la OEA.

“Es bueno recordar que el artículo 119 de la carta de la OEA, en que los estados miembros se comprometen a respetar la naturaleza internacional de las responsabilidades del Secretario General, lo mismo el acuerdo de privilegios e inmunidades firmado con Bolivia en 1977”, dijo Almagro.

En 1977, el Estado boliviano, gobernado entonces por el régimen militar de Hugo Banzer, ratificó un convenio "por el cual Bolivia otorga los Privilegios e Inmunidades a los Representantes de los Estados Miembros en los Órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Secretario General y al Secretario General Adjunto, así como a los funcionarios y demás miembros del personal de la Unión Panamericana”.

Asimismo, Almagro mencionó que la comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas, en su estudio sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales, señala que la conducta del agente u órgano de la organización internacional debe ser considerada por el derecho internacional.

La alusión de Almagro al tema de la inmunidad fue rechazada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia de Bolivia.

“Se ampara en el cargo que tiene para no rendir cuentas, para no responderle a nadie. Eso es no es admisible. Eso es contrario los Derechos Humanos tenemos derecho a saber la verdad y tenemos derecho a que nadie quedé sin justicia”, manifestó el ministro Iván Lima en conferencia de prensa posterior a la sesión.

El ministro Lima recalcó que la intención del gobierno es visibilizar las responsabilidades de Almagro tendría en lo que denominó “golpe de estado” y las vulneraciones a derechos humanos.

Anunció que se harán las evaluaciones necesarias y ratificó que se seguirán todas las instancias y todas las vías que sean necesarias.

Llevar el acuerdo a instancia internacional

En la sesión del Consejo Permanente, Almagro también hizo referencia a la controversia que existe sobre el Acuerdo de 2019 firmado con el Estado boliviano, el cual dio pie a la auditoría electoral con resultado vinculante.

El gobierno acusó al Secretario General de incumplir el acuerdo al haber publicado un informe preliminar de los resultados de la auditoría, lo cual no estaba en el convenio; mientras que Almagro sostiene que ha cumplido con el pacto y recordó que el resultado del análisis de la OEA es vinculante.

Para dilucidar las diferencias, Almagro planteó llevar el tema a una instancia internacional de resolución de controversia.

“Nosotros estamos dispuestos completamente a avanzar en este proceso de solución de controversias, tal cual lo establece el derecho internacional. Podemos utilizar cada uno de los instrumentos que el derecho internacional nos otorga, ya sea la convención del 88 como otros mecanismos al respecto y, en ese sentido, no queremos que quede ninguna duda en cuanto al buen cumplimiento del acuerdo de 2019 por parte de la Secretaría General”, dijo el uruguayo.

El ministro Lima señaló que Almagro planteó un escenario de litigio y resaltó que así el Secretario General reconoce que hay un tema pendiente.

“Cuando un acuerdo se incumple actúan los jueces, actúan los tribunales esto es un reconocimiento del señor Almagro de que hay un tema en discusión, que hay un tema pendiente y para nosotros ese tema pendiente, como lo venimos diciendo desde la anterior semana se ha vuelto una razón de Estado”, agregó el Ministro.