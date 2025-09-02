Angélica Sosa rinde homenaje a Percy: “Usted fue y será siempre el mejor alcalde”

Tras conocerse la noche del lunes el fallecimiento del exalcalde cruceño Percy Fernández a los 86 años, una de las voces más cercanas a su gestión, la expresidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, expresó su pesar y rindió homenaje al político que marcó una era en la historia reciente de Santa Cruz.

A través de sus redes sociales, Sosa publicó una emotiva “Carta desde el corazón”, en la que se despidió de quien fuera su mentor político y compañero de gestión por más de una década. “Hoy le escribo con el alma en la mano y con lágrimas en los ojos para despedirme de usted”, inicia el mensaje.

Sosa destacó las cualidades humanas y políticas de Fernández, a quien calificó como “el mejor alcalde que pudo tener nuestra tierra”. En su carta, también hizo énfasis en el amor del exalcalde por Santa Cruz y su gente, recordando los años de trabajo conjunto: “Fueron años de entrega, de siembra, de soluciones y de compromiso con su pueblo”.

La exautoridad no solo rememoró la dimensión profesional de Fernández, sino también su calidad humana. “Un hombre sabio, humilde, lleno de consejos y, sobre todo, rebosante de amor por cada vecino y cada vecina”, escribió.

En una segunda publicación, Sosa reiteró su agradecimiento y admiración por el exalcalde, afirmando que su legado “seguirá vivo como inspiración para todos los que lo conocimos y lo quisimos”.

Percy Fernández, fue una figura controversial y carismática en la política boliviana. Angélica Sosa fue una de sus principales colaboradoras, acompañándolo como secretaria municipal, concejala y presidenta del Concejo en sus últimas gestiones.

Mira la programación en Red Uno Play