Clubes cruceños lloran la partida de Percy Fernández

El fútbol cruceño se unió este martes en una muestra de respeto tras el fallecimiento de Percy Fernández Áñez, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien partió a los 86 años. Los principales clubes de la región expresaron su pesar por la irreparable pérdida.

Oriente Petrolero fue el primero en pronunciarse con un mensaje en el que se adhirió al dolor de la familia de Fernández, recordando su labor como burgomaestre y pidiendo al creador por su eterno descanso.

Por su parte, Real Santa Cruz también utilizó sus redes sociales para lamentar la partida del exalcalde, resaltando su recuerdo en la historia de la ciudad y extendiendo condolencias a sus seres queridos.

Blooming se sumó a los homenajes en la mañana de este martes, compartiendo un mensaje de solidaridad con la familia de Fernández, con quien la capital oriental despide a una de sus figuras más recordadas en la gestión pública.

El fallecimiento de Percy Fernández Áñez, a los 86 años, ha causado gran conmoción en Santa Cruz de la Sierra. La ciudad que gobernó en seis gestiones no consecutivas, y donde dejó una huella imborrable con miles de obras, se prepara para despedirlo.

El velatorio de la exautoridad comenzó a las 10:00 de este martes en un salón ubicado en la zona del canal Cotoca y 2do anillo, donde familiares, amigos, autoridades y ciudadanos han acudido para darle el último adiós.

La noticia de su muerte, ocurrida la noche del lunes, despertó muestras de pesar en toda la región. El gobernador Luis Fernando Camacho expresó sus condolencias en nombre de la Gobernación: “Percy dedicó su vida al servicio de la ciudad y será recordado por su legado como ingeniero visionario y líder municipal. Su huella permanecerá viva en cada obra”.

Mira la programación en Red Uno Play