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Atención: estas cuatro mesas deben repetir su voto hoy en la ciudad de Santa Cruz

A las 16:00 empezarán a cerrar las mesas, si hay fila, los jurados deben recibir los votos de quienes estén presentes, pero no se admitirán nuevos ingresos después de esa hora.

Red Uno de Bolivia

05/04/2026 13:32

En la capital cruceña se repite el voto en cuatro mesas. Foto TED SCZ

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Las autoridades electorales convocan a los ciudadanos empadronados en cuatro mesas específicas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a acudir nuevamente a emitir su voto este domingo, tras la anulación del proceso en esos recintos.

La repetición de la votación en la capital cruceña se realizará en los siguientes puntos:

Mesa 7 del colegio María Teresa Pulido

Mesa 7 de la escuela René Barrientos

Mesa 8 del colegio 16 de Julio

Mesa 19 del colegio Ignacio Warnes

Las personas registradas en estas mesas deben presentarse en sus respectivos recintos para cumplir con su derecho y deber ciudadano.

Se recuerda que el horario de votación está habilitado desde las 8:00 hasta las 16:00.

Las autoridades recomiendan asistir con su documento de identidad vigente y verificar previamente su mesa para evitar contratiempos durante la jornada.

 

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