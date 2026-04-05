Atención: estas cuatro mesas deben repetir su voto hoy en la ciudad de Santa Cruz

Las autoridades electorales convocan a los ciudadanos empadronados en cuatro mesas específicas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a acudir nuevamente a emitir su voto este domingo, tras la anulación del proceso en esos recintos.

La repetición de la votación en la capital cruceña se realizará en los siguientes puntos:

Mesa 7 del colegio María Teresa Pulido

Mesa 7 de la escuela René Barrientos

Mesa 8 del colegio 16 de Julio

Mesa 19 del colegio Ignacio Warnes

Las personas registradas en estas mesas deben presentarse en sus respectivos recintos para cumplir con su derecho y deber ciudadano.

Se recuerda que el horario de votación está habilitado desde las 8:00 hasta las 16:00.

Las autoridades recomiendan asistir con su documento de identidad vigente y verificar previamente su mesa para evitar contratiempos durante la jornada.

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