Atención: estas cuatro mesas deben repetir su voto hoy en la ciudad de Santa Cruz

A las 16:00 empezarán a cerrar las mesas, si hay fila, los jurados deben recibir los votos de quienes estén presentes, pero no se admitirán nuevos ingresos después de esa hora.
05/04/2026 13:32
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Las autoridades electorales convocan a los ciudadanos empadronados en cuatro mesas específicas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a acudir nuevamente a emitir su voto este domingo, tras la anulación del proceso en esos recintos.
La repetición de la votación en la capital cruceña se realizará en los siguientes puntos:
Mesa 7 del colegio María Teresa Pulido
Mesa 7 de la escuela René Barrientos
Mesa 8 del colegio 16 de Julio
Mesa 19 del colegio Ignacio Warnes
Las personas registradas en estas mesas deben presentarse en sus respectivos recintos para cumplir con su derecho y deber ciudadano.
Se recuerda que el horario de votación está habilitado desde las 8:00 hasta las 16:00.
Las autoridades recomiendan asistir con su documento de identidad vigente y verificar previamente su mesa para evitar contratiempos durante la jornada.
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