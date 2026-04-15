Audiencia de este jueves definirá si Luis Revilla puede ser posesionado

La posesión de Luis Revilla quedó en suspenso tras la admisión de un amparo constitucional presentado por René Yahuasi.

La Sala Constitucional Segunda de La Paz emitió una medida cautelar que frena de manera provisional la proclamación de Revilla como gobernador electo de La Paz.

La audiencia fue fijada para este jueves 16 de abril y será la instancia en la que se definirá si la posesión continúa o si la medida judicial deja sin efecto la proclamación.

Yahuasi busca que la Sala anule la declinatoria de Nueva Generación Patriótica, al considerar que vulnera derechos de postulación y también los derechos de los votantes.

Mientras no exista una resolución definitiva, el proceso de posesión de Revilla permanecerá paralizado.

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