Cárcel para 2 de los 5 aprehendidos por enfrentamientos en San Julián

Con un cuarto intermedio que se dio hace unos minutos, la justicia evaluó a cinco personas aprehendidas tras los violentos enfrentamientos por el intento de desbloqueo en el municipio de San Julián, dos de ellas fueron enviadas a la cárcel por 180 días. La audiencia ocurre en un clima de alta volatilidad social y política, donde se evalúa el grado de participación de los investigados en los disturbios.

“Esto no es paz, esto es buscar tener detenidos políticos sin causa legal ni justa y de manera arbitraria”, indicó la defensa técnica de los imputados.

Asimismo, el jurista argumentó que se exhibió un video que demuestra la inocencia de uno de los procesados, indicó también que se trata de un estudiante que incluso sufrió el robo de su motocicleta y celular, presuntamente, por parte de la Unión Juvenil Cruceñista.

Situación jurídica de los acusados

Pese a las pruebas presentadas que, según el abogado, otorgan una duda razonable a favor del ciudadano Carlos C., el Ministerio Público evaluó los riesgos procesales. Preliminarmente, las autoridades perfilaban la detención preventiva de seis meses para cuatro de los procesados bajo una aparente probabilidad de autoría, mientras uno se encontraría bajo condición de autoría formal.

Mira la programación en Red Uno Play