Banegas advierte límites en propuestas de Ritter y pide cautela con bonos de carbono de Velasco

El experto económico, Alejandro Banegas, analizó las propuestas de los candidatos que disputan la segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz, enfocándose en su viabilidad desde el punto de vista económico.

El analista señaló que el plan de Otto Ritter está orientado a la experiencia y la gestión institucional. En contraste, destacó que la propuesta de JP Velasco apuesta por la tecnología y la transformación del departamento.

Banegas advirtió que la propuesta de Ritter de atraer una inversión de $us 3.000 millones es “muy compleja” en el contexto actual, y consideró poco probable que el país, y en particular el departamento, logre captar ese nivel de recursos.

Asimismo, cuestionó la viabilidad de implementar nuevos impuestos a nivel departamental. Recordó que las competencias tributarias están claramente definidas a nivel nacional, por lo que ve improbable incrementar los ingresos departamentales mediante una agenda impositiva.

“No se puede crear el impuesto al vicio ni el impuesto a la coca. Hay competencias nacionales”, afirmó.

Respecto a la propuesta de Velasco, el economista valoró el enfoque en infraestructura y transformación tecnológica. Sin embargo, advirtió que proyectos como los bonos de carbono y el tren metropolitano deben ser analizados con cautela, especialmente por los límites que podría enfrentar el departamento en la obtención de recursos mediante los bonos de carbono.

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