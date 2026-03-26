Basura se acumula: paro del transporte impacta servicios en La Paz

El recojo de basura en la ciudad de La Paz se encuentra irregular debido al paro indefinido del transporte, lo que comienza a generar acumulación de residuos en distintas zonas, según informó el director municipal de Regulación y Movilidad Urbana, Luis Oliden.

La autoridad explicó que la situación responde a la dificultad para circular en la ciudad, afectada por bloqueos y restricciones. “De momento el recojo de basura está siendo irregular, ya que es un paro sumamente contundente y la circulación cada vez está más difícil”, señaló.

El funcionario también indicó que el problema se agrava por fallas mecánicas en vehículos municipales, presuntamente relacionadas con la calidad del combustible. Detalló que al menos 43 motorizados presentan desperfectos y están siendo enviados a mantenimiento.

Servicios afectados y rutas suspendidas

El impacto del paro se extiende a otros servicios municipales. Oliden mencionó que el transporte edil, incluidos los buses PumaKatari, ha tenido que suspender rutas debido a las condiciones de circulación.

Además, señaló que la situación afecta la dinámica diaria en la ciudad, con largas filas en el teleférico y unidades educativas que optaron por clases virtuales ante las dificultades de desplazamiento.

Riesgo sanitario y llamado a la población

Ante la acumulación de basura en las calles, la Alcaldía advirtió sobre un posible riesgo sanitario y pidió a la ciudadanía evitar sacar residuos mientras persista el conflicto.“Pedimos a la población mantener la basura en sus viviendas para evitar focos de infección en las calles”, recomendó la autoridad.

Pedido de diálogo

Oliden exhortó tanto al Gobierno como al sector transporte a instalar un diálogo urgente que permita resolver el conflicto. “Este paro está perjudicando a toda la población. Es importante que se presenten propuestas reales y se llegue a una solución lo antes posible”, concluyó.

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