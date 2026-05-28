Bloqueos frenan ingreso de ganado y elevan el precio de la carne en Cochabamba

Los bloqueos en carreteras comenzaron a impactar en el precio de la carne de res en Cochabamba. Comercializadores del sector reportaron un incremento de entre 4 y 5 bolivianos en el kilo gancho y advirtieron riesgo de desabastecimiento en los mercados debido a la interrupción del transporte de ganado desde Santa Cruz.

El representante departamental de los comercializadores de carne de res en Cochabamba, Néstor Vela, informó que varios camiones con ganado permanecen varados en las carreteras, situación que está generando pérdidas económicas para productores, transportistas y vendedores.

“Pedimos a los sectores movilizados que levanten esa actitud de bloquearnos entre nosotros porque el pueblo boliviano y nuestro sector queremos trabajar, pero nos están ocasionando graves pérdidas”, expresó.

Vela explicó que Cochabamba depende en un 70% del ingreso de ganado proveniente de Santa Cruz para abastecer el consumo interno. Sin embargo, debido a los bloqueos, muchos proveedores no están ingresando ganado por temor a quedar retenidos en ruta.

“Hay un incremento de 4 a 5 bolivianos por el kilo gancho. Los que nos proveen desde Santa Cruz no se arriesgan a traer ganado y algunos están atrapados en medio camino”, señaló.

También advirtió que la situación representa pérdidas millonarias cuando los animales mueren durante el trayecto. Según indicó, cada res perdida representa entre 12 mil y 15 mil bolivianos.

Actualmente, los comerciantes están trabajando con ganado local, aunque aseguran que la producción no alcanza para cubrir toda la demanda del departamento.

PreciosEl impacto ya se refleja en los precios al consumidor. La carne para sopa, que anteriormente se comercializaba en 40 bolivianos el kilo, ahora se vende en 45 bolivianos. Mientras tanto, los cortes blandos alcanzan entre 70 y 72 bolivianos.

Desde el sector pidieron al Gobierno instalar diálogo con los grupos movilizados para frenar mayores pérdidas y evitar que el incremento continúe.

“Esperamos que se normalice la situación, se levanten los bloqueos y el precio vuelva a estabilizarse. Ha costado mucho lograr que baje y ahora nuevamente está subiendo”, lamentó.

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