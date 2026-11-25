A pocas semanas de concluir 2026, Bolivia registra 75 casos de feminicidio, una cifra que enciende las alertas sobre la violencia contra las mujeres y las falencias en los mecanismos de protección. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, advirtió que muchos de estos hechos involucran a agresores reincidentes que continúan representando un peligro para sus víctimas pese a las denuncias previas.

Echeverría explicó que el Gobierno lanzó el 9 de octubre el Plan Nacional de Lucha contra los Feminicidios, con acciones a corto, mediano y largo plazo, elaborado junto a promotoras comunitarias reconocidas por la Ley 348.

También informó sobre la aprobación de un reglamento para brindar asistencia estatal a niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad tras el asesinato de sus madres.

Fallas en las medidas de protección

Echeverría manifestó su preocupación por la reincidencia de los agresores y señaló que existen falencias en la actuación de la Policía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que pueden dejar expuestas a las mujeres incluso después de haber denunciado violencia.

"Muchos, por más, digamos que son denunciados, terminan siendo beneficiados con una detención domiciliaria", señaló, al advertir que esta situación puede mantener a las víctimas bajo amenazas constantes.

La viceministra también indicó que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de casos de feminicidio y que durante este año se registraron hechos de tentativa que calificó como preocupantes.

Capacitación y prevención desde la educación

Como parte de las acciones gubernamentales, anunció que recorrerán los municipios del país para entregar mochilas y capacitar a funcionarios de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), con apoyo de Solidar Suiza.

Explicó que la primera atención a las víctimas suele estar a cargo de funcionarios policiales y de los SLIM, por lo que considera fundamental fortalecer su preparación para identificar señales de riesgo y actuar oportunamente.

Asimismo, sostuvo que la lucha contra los feminicidios no debe limitarse a la investigación y sanción de los responsables, sino que requiere un trabajo preventivo desde las unidades educativas y la reeducación de la sociedad.

En ese contexto, expresó preocupación por los discursos de odio contra las mujeres que circulan en redes sociales y que desacreditan las denuncias de violencia.

Piden celeridad en los procesos judiciales

Echeverría informó que el Viceministerio también habilitó un código QR para que los familiares de víctimas de feminicidio puedan registrarse y recibir acompañamiento personalizado.

Además, anunció gestiones con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar mayor celeridad en los procesos judiciales y garantizar que los casos sean tratados con perspectiva de género.

"Los casos de feminicidio no pueden estar teniendo un tiempo de tres años, de cuatro años. Entonces, son situaciones en las cuales tiene que ser prioridad la justicia", manifestó.

Finalmente, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la autoridad recordó que todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia y pidió estar atentos a las primeras señales de agresión, especialmente cuando las víctimas comienzan a aislarse de sus familiares y entorno cercano.