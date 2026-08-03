Buscan a brasileño sospechoso de disparar a un hombre en Shinahota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un caso de tentativa de asesinato registrado en el municipio de Shinahota, donde un hombre resultó herido tras recibir dos impactos de arma de fuego durante una presunta discusión por el pago de un sueldo.

El hecho ocurrió el 31 de julio, cerca de las 20:00, en la zona de Villa Victoria, en el municipio de Shinahota, región del trópico de Cochabamba.

Según el informe policial, la víctima fue atacada luego de un conflicto económico con el presunto agresor. Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a los servicios de emergencia para auxiliar al hombre, quien presentaba heridas provocadas por proyectiles.

El afectado tenía lesiones en el brazo izquierdo y, inicialmente, se negó a ser trasladado a un centro médico por temor a que sus atacantes pudieran interceptarlo nuevamente durante el recorrido.

Ante el riesgo que sentía, solicitó la presencia policial para contar con resguardo y posteriormente aceptó recibir atención médica.

Felcc califica el hecho como tentativa de asesinato

El director departamental de la Felcc de Cochabamba, Erick Peralta, informó que el caso fue abierto como tentativa de asesinato, debido al uso de un arma de fuego y la gravedad de las heridas ocasionadas.

“Tenemos un caso relevante de una víctima de arma de fuego calificado como tentativa de asesinato suscitado en Shinahota, en el que la víctima recibe dos disparos de arma de fuego, todo emergente de la discusión por un pago de sueldo”, explicó.

La autoridad policial señaló que el ataque se produjo tras una disputa entre ambas personas y que las investigaciones buscan establecer las circunstancias exactas del hecho.

Presunto autor sería ciudadano brasileño con antecedentes

De acuerdo con el reporte preliminar, el principal sospechoso sería un ciudadano brasileño que tendría antecedentes vinculados a actividades ilícitas.

La Policía activó las investigaciones correspondientes para determinar si el sindicado estaría relacionado con otros hechos delictivos registrados en la región.

Víctima sufrió fractura por impacto de bala

El informe policial establece que el herido sufrió una lesión de gravedad producto del ataque armado. “La lesión que se señala presente es una fractura expuesta por proyectiles de arma de fuego”, detalló la Felcc.

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