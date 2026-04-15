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Policial

Buscan a dos delincuentes por violento atraco a madre e hija en Cochabamba

Dos delincuentes armados interceptaron a las víctimas en una calle poco iluminada de la zona sur de Cochabamba y escaparon con Bs 10 mil tras un forcejeo.

Cristina Cotari

15/04/2026 14:25

Policía busca a dos delincuentes por atraco a madre e hija en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Policía investiga y busca a dos delincuentes que, a bordo de una motocicleta, perpetraron un violento atraco armado contra una madre y su hija, a quienes les sustrajeron 10 mil bolivianos en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. El hecho ocurrió en una vía con escasa iluminación y pocas viviendas.

El asalto quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo los sujetos llegan en motocicleta y uno de ellos desciende portando un arma de fuego, con la que apunta directamente a las víctimas. Una de ellas intenta huir, pero tras un forcejeo el agresor logra arrebatarle una mochila antes de escapar junto a su cómplice.

Las víctimas intentaron pedir auxilio y continuar la persecución, sin éxito debido a la rapidez de la fuga de los delincuentes.

La denuncia fue presentada en la EPI Sur, donde ya se inició la investigación correspondiente para identificar y capturar a los responsables.

Vecinos del barrio San Simón, donde se habría registrado el hecho, denunciaron inseguridad en la zona y pidieron mayor presencia policial, señalando que no sería el único caso de hechos delictivos en el sector.

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