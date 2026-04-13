Búsqueda contra el tiempo: confirman identidad de pilotos y despliegan aeronaves

Enfoque total en el rescate. El Gobierno confirmó la identidad de los tripulantes de la aeronave siniestrada en el departamento de Cochabamba y anunció que se intensifican las labores de búsqueda para dar con su paradero.

Se trata de los pilotos Carlos Moyano y Julio Sardán, quienes se encontraban a bordo del avión que perdió contacto mientras cubría la ruta entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

Prioridad: las vidas humanas

Desde el Gobierno se enfatizó que, en este momento, el foco principal no está en las causas del accidente, sino en el rescate:

“Lo que más nos importa son las vidas humanas. Estamos enfocados en encontrarlos con vida”, señalaron autoridades.

Asimismo, indicaron que el presidente ya instruyó concentrar todos los esfuerzos en la ubicación de los pilotos.

Búsqueda intensificada

El operativo se ha reforzado en las últimas horas:

Ya se desplegó un helicóptero en la zona

Se realizan sobrevuelos en el área del último registro

Se espera ubicar la aeronave en el transcurso de las próximas horas

Según datos preliminares, el punto estimado del siniestro se encuentra a unas 76 millas de Cochabamba, en dirección hacia Chimoré.

Zona bajo rastreo

El área de búsqueda corresponde a una región de difícil acceso, lo que ha obligado a priorizar el reconocimiento aéreo como principal herramienta para ubicar la aeronave.

Expectativa por resultados

Las autoridades estiman que en una o dos horas podrían tener resultados más concretos sobre la ubicación exacta del avión.

Investigación después

Aunque se manejan hipótesis sobre lo ocurrido, desde el Gobierno remarcaron que el análisis técnico se realizará posteriormente.

“Primero está la vida, luego vendrá el informe”, señalaron.

Noticia en desarrollo

El operativo continúa en curso con equipos desplegados en la zona, mientras crece la expectativa por encontrar a los pilotos.

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