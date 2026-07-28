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Caen tres personas con 150 paquetes de droga en la carretera Sucre-Cochabamba

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los ocupantes incluso ofreció dinero a los efectivos del orden para que les permitieran pasar; sin embargo, los uniformados rechazaron la propuesta y procedieron con la inspección del vehículo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

28/07/2026 10:02

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Foto: Cargamento que transportaba el vehículo. Policía Chuquisaca.
Chuquisaca

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Tres personas, dos varones y una mujer, fueron aprehendidas en Sucre tras ser descubiertas transportando 150 paquetes de marihuana en un vehículo que tenía como destino Cochabamba.

Operativo de control

La captura se ejecutó pasadas las 03.00 del pasado lunes durante un operativo de control instalado en el retén policial Zapatera, informó el comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, coronel Roger Costas.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los ocupantes incluso ofreció dinero a los efectivos del orden para que les permitieran pasar; sin embargo, los uniformados rechazaron la propuesta y procedieron con la inspección del vehículo.

¿Qué se halló?

En el interior del motorizado fueron encontrados 150 paquetes ovoidales con cinta de embalaje de color beige, que contenían hierbas de color verde. La prueba de campo confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 155 kilos con 650 gramos.

Las tres personas fueron aprehendidas, mientras que la droga y el vehículo fueron remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para su investigación.

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