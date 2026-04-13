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Capturan a implicado en violento atraco de 330 mil dólares en Cochabamba

El aprehendido fue puesto a disposición del Ministerio Público y de las autoridades judiciales competentes, mientras la investigación continúa para dar con los demás implicados y esclarecer el destino del botín.

Cristina Cotari

13/04/2026 13:48

Capturan a implicado en robo de $us 330 mil en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Policía  aprehendió en la ciudad de Santa Cruz a un peligroso delincuente identificado como Guido C., acusado de participar en un atraco armado ocurrido el pasado 30 de enero en la zona de El Miamicito, en Cochabamba, donde se sustrajo 330 mil dólares de un negocio.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el hecho delictivo fue ejecutado por al menos tres personas que irrumpieron en el establecimiento y lograron llevarse una importante suma de dinero antes de darse a la fuga. El fin de semana uno de los implicados fue aprehendido.

“Se trata de un hecho planificado en el que participaron varios sujetos que huyeron tras consumar el robo”, señaló.

Vera mencionó que tras labores de inteligencia la Policía logró ubicar a uno de los  sospechosos en Santa Cruz, donde se intervino dos inmuebles en las zonas del Plan 3.000 y en El Palmar. Durante los operativos se encontraron casquillos de arma de fuego y el  arma que habría sido utilizada en el atraco.

Sin embargo, las autoridades indicaron que hasta el momento no se tiene información sobre el paradero del dinero sustraído.

El aprehendido fue puesto a disposición del Ministerio Público y de las autoridades judiciales competentes, mientras la investigación continúa para dar con los demás implicados y esclarecer el destino del botín.
 

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