Ministro revela cronología y posible causa de la caída de la aeronave

Avanza la investigación del accidente aéreo. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, brindó un informe oficial sobre lo ocurrido con la aeronave CP-3243, que perdió comunicación y posteriormente se precipitó en el departamento de Cochabamba.

La cronología del vuelo

Según el reporte oficial, el avión despegó desde La Paz a las 08:31 con destino a El Trompillo.

08:47: pierde comunicación con la torre de control mientras ascendía a nivel 390

09:00 (aprox.): comienza a realizar órbitas al norte de Cochabamba sin contacto

09:54: se activa el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

11:00 (aprox.): se pierde completamente la señal de radar

La última ubicación registrada fue a 76 millas de Cochabamba, en dirección radial 045.

¿Qué pudo haber pasado?

El ministro señaló una hipótesis preliminar que explica el comportamiento de la aeronave:

Posible despresurización de cabina, lo que habría provocado falta de oxígeno y la pérdida de conocimiento de los pilotos.

“Por los movimientos que hizo la aeronave y la pérdida de comunicación, creemos que hubo despresurización. El avión empezó a dar vueltas hasta su precipitación”, explicó.

Quiénes iban a bordo

En la aeronave se encontraban dos tripulantes:

Carlos Moyano

Julio Sardán

Las autoridades confirmaron que ya se tiene identificada la zona donde se encontraría la aeronave.

Operativo de búsqueda

Tras activar el COE, se desplegaron recursos aéreos para ubicar el punto exacto:

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana

Un helicóptero de apoyo

El objetivo es verificar la zona y determinar si existen sobrevivientes.

Mensaje a las familias

El ministro envió un mensaje directo a los familiares de los pilotos:

“No se pierda la esperanza”, señaló, destacando que los equipos ya se encuentran en la zona.

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