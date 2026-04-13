Ministro revela cronología y posible causa de la caída de la aeronave

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, presentó una reconstrucción del vuelo y planteó una hipótesis preliminar sobre lo ocurrido con la aeronave que perdió contacto y cayó en Cochabamba.
13/04/2026 13:26
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Avanza la investigación del accidente aéreo. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, brindó un informe oficial sobre lo ocurrido con la aeronave CP-3243, que perdió comunicación y posteriormente se precipitó en el departamento de Cochabamba.
La cronología del vuelo
Según el reporte oficial, el avión despegó desde La Paz a las 08:31 con destino a El Trompillo.
08:47: pierde comunicación con la torre de control mientras ascendía a nivel 390
09:00 (aprox.): comienza a realizar órbitas al norte de Cochabamba sin contacto
09:54: se activa el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
11:00 (aprox.): se pierde completamente la señal de radar
La última ubicación registrada fue a 76 millas de Cochabamba, en dirección radial 045.
¿Qué pudo haber pasado?
El ministro señaló una hipótesis preliminar que explica el comportamiento de la aeronave:
Posible despresurización de cabina, lo que habría provocado falta de oxígeno y la pérdida de conocimiento de los pilotos.
“Por los movimientos que hizo la aeronave y la pérdida de comunicación, creemos que hubo despresurización. El avión empezó a dar vueltas hasta su precipitación”, explicó.
Quiénes iban a bordo
En la aeronave se encontraban dos tripulantes:
Carlos Moyano
Julio Sardán
Las autoridades confirmaron que ya se tiene identificada la zona donde se encontraría la aeronave.
Operativo de búsqueda
Tras activar el COE, se desplegaron recursos aéreos para ubicar el punto exacto:
Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana
Un helicóptero de apoyo
El objetivo es verificar la zona y determinar si existen sobrevivientes.
Mensaje a las familias
El ministro envió un mensaje directo a los familiares de los pilotos:
“No se pierda la esperanza”, señaló, destacando que los equipos ya se encuentran en la zona.
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