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Ministro revela cronología y posible causa de la caída de la aeronave

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, presentó una reconstrucción del vuelo y planteó una hipótesis preliminar sobre lo ocurrido con la aeronave que perdió contacto y cayó en Cochabamba.

Red Uno de Bolivia

13/04/2026 13:26

Bolivia

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Avanza la investigación del accidente aéreo. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, brindó un informe oficial sobre lo ocurrido con la aeronave CP-3243, que perdió comunicación y posteriormente se precipitó en el departamento de Cochabamba.

La cronología del vuelo

Según el reporte oficial, el avión despegó desde La Paz a las 08:31 con destino a El Trompillo.

  • 08:47: pierde comunicación con la torre de control mientras ascendía a nivel 390

  • 09:00 (aprox.): comienza a realizar órbitas al norte de Cochabamba sin contacto

  • 09:54: se activa el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

  • 11:00 (aprox.): se pierde completamente la señal de radar

La última ubicación registrada fue a 76 millas de Cochabamba, en dirección radial 045.

¿Qué pudo haber pasado?

El ministro señaló una hipótesis preliminar que explica el comportamiento de la aeronave:

Posible despresurización de cabina, lo que habría provocado falta de oxígeno y la pérdida de conocimiento de los pilotos.

“Por los movimientos que hizo la aeronave y la pérdida de comunicación, creemos que hubo despresurización. El avión empezó a dar vueltas hasta su precipitación”, explicó.

Quiénes iban a bordo

En la aeronave se encontraban dos tripulantes:

  • Carlos Moyano

  • Julio Sardán

Las autoridades confirmaron que ya se tiene identificada la zona donde se encontraría la aeronave.

Operativo de búsqueda

Tras activar el COE, se desplegaron recursos aéreos para ubicar el punto exacto:

  • Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana

  • Un helicóptero de apoyo

El objetivo es verificar la zona y determinar si existen sobrevivientes.

Mensaje a las familias

El ministro envió un mensaje directo a los familiares de los pilotos:

“No se pierda la esperanza”, señaló, destacando que los equipos ya se encuentran en la zona.

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